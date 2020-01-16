Курс доллара ускорил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 16 января 2020 года вырос на 14 копеек до 24,19 гривен за доллар, курс в покупке до 24,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 26,96 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,1700 - 24,1950 грн/доллар, евро 26,9326 - 26,9604 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1700 24,1950 EUR/UAH 26,9326 26,9604 RUB/UAH 0,3919 0,3925

Напомним, 15 января 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0300 - 24,0500 грн/доллар, евро 26,7982 - 26,8261 грн/евро, российский рубль 0,3909 - 0,3915 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 16 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,22 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 26,97 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,03 (23,86 - 15 января), продажи - 24,22 (24,08 - 15 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,61 (26,34 - 15 января), продажи - 26,97 (26,75 - 15 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,58 - 15 января), продажи 3,92 (3,90 - 15 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,09 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 января установлен на таком уровне: 24,0923 гривен за 1 доллар (+0,1102 грн). При этом курс доллара на 16 января составляет 23,9821 гривен за 1 доллар.