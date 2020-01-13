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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     13.01.2020 - 10:45
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит чуть дешевле 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:30 13 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 7 копеек до 23,93 гривен за доллар, курс в покупке до 23,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,62 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9100 - 23,9300 грн/доллар, евро 26,5950 - 26,6205 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3927 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9100

23,9300

EUR/UAH

26,5950

26,6205

RUB/UAH

0,3922

0,3927

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 11 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9500 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,5654 - 26,5852 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 23,9677 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 11 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 8-11 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 148 млн долларов, что на 98 млн долларов больше, чем неделей ранее (50 млн долларов). Кроме того, НБУ за этот период продал валюты на 30 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка составила 168 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в первые дни после Нового года дни валютный рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.

НБУ установил официальный курс доллара на 13 января Межбанк закрылся ростом курса доллара
Темы: Курс доллара
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