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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     13.01.2020 - 10:45
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує трохи дешевше 24 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 11:30 13 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 7 копійок до 23,93 гривень за долар, курс купівлі до 23,91 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 26,62 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9100 - 23,9300 грн/долар, євро 26,5950 - 26,6205 грн/євро, російський рубль 0,3922 - 0,3927 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9100

23,9300

EUR/UAH

26,5950

26,6205

RUB/UAH

0,3922

0,3927

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 11 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9500 - 24,0000 грн/долар, євро 26,5654 - 26,5852 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,96 гривень за долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 січня встановлено на такому рівні: 23,9677 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 11 січня становить 23,9677 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом короткої тижня 8-11 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 148 млн доларів, що на 98 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (50 млн доларів). Крім того, НБУ за цей період продав валюти на 30 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля склала 168 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, в перші дні після Нового року дні валютний ринок повинен прийти в норму, долар стабілізується, а пізніше має високі шанси рушити вниз, у напрямку до 23 грн.

НБУ встановив офіційний курс долара на 13 січня Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Теми: Курс долара
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