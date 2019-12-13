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Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 23,50 гривен

Новости » Финансы     13.12.2019 - 17:25
Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 23,50 гривен
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар продолжает дешеветь

Курс доллара на межбанке в продаже 13 декабря 2019 года снизился на 8 копеек до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,4850 - 23,4950 грн/доллар, евро 26,1814 - 26,1922 грн/евро, российский рубль 0,3746 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,4850

23,4950

EUR/UAH

26,1814

26,1922

RUB/UAH

0,3743

0,3746

Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 23,50 гривен

Напомним, 12 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,5400 - 23,5700 грн/доллар, евро 26,1858 - 26,2169 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3752 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 23,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 26,29 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,35 (23,38 - 13 декабря), продажи - 23,55 (23,59 - 13 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,93 (25,88 - 13 декабря), продажи - 26,29 (26,26 - 13 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,44 - 13 декабря), продажи 3,79 (3,76 - 13 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,49 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 декабря - 2356,3276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

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Темы: Курс доллара
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