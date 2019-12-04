Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит дешевле 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,95 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9300 - 23,9500 грн/доллар, евро 26,5216 - 26,5213 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3734 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9300 23,9500 EUR/UAH 26,5216 26,5213 RUB/UAH 0,3729 0,3734

Напомним, 3 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9400 - 23,9600 грн/доллар, евро 26,5358 - 26,5580 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3734 грн/рубль.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,93 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 2393,9216 гривен за 100 долларов (-1,8138 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря - 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 4,655 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 26 ноября объем был 2,388 млрд грн.

Приток средств нерезидентов в гособлигации является одной из главных причин укрепления гривны в этом году.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.