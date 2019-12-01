Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар будет стоить дешевле 24 гривен

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, в ходе прошедшей недели доллар на межбанке уже во вторник и среду "нырнул" ниже уровня 24 грн. В четверг он вернулся выше этой отметки, однако в ходе утренних торгов пятницы вновь оказался ниже этого значения, обновив минимумы с января 2016 года. Однако завершились торги чуть выше внутридневных минимумов.

За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,19 грн до 24,04 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,10/24,12 до 23,99/24,01 (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,05/24,27 до 23,86/24,09 (-0,8%/-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 27 ноября - 23,98 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 23,95 за доллар.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует в условиях плавающего валютного курса владельцам бизнеса и финансовым директорам обратить внимание на инструменты хеджирования, которые уже доступны в Украине.