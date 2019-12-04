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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     04.12.2019 - 10:40
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує дешевше 24 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,95 гривень за долар, курс купівлі до 23,93 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 26,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9300 - 23,9500 грн/долар, євро 26,5216 - 26,5213 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3734 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9300

23,9500

EUR/UAH

26,5216

26,5213

RUB/UAH

0,3729

0,3734

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9400 - 23,9600 грн/долар, євро 26,5358 - 26,5580 грн/євро, російський рубль 0,3727 - 0,3734 грн/рубль.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,93 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2393,9216 гривень за 100 доларів (-1,8138 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 3 грудня - 2395,7354 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 4,655 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 26 листопада обсяг був 2,388 млрд грн.

Приплив коштів нерезидентів в держоблігації є однією з головних причин зміцнення гривні в цьому році.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.

Курс долара на 4 грудня впав до нового чотирирічного мінімуму Курс долара трохи зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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