Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,94 гривен за доллар, курс в покупке до 23,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 26,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9200 - 23,9400 грн/доллар, евро 26,5057 - 26,5255грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9200 23,9400 EUR/UAH 26,5057 26,5255 RUB/UAH 0,3731 0,3736

Напомним, 2 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9300 - 23,9500 грн/доллар, евро 26,4314 - 26,4511 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3727 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,95 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 2395,7354 гривен за 100 долларов (-1,4922 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 2 декабря - 2397,2276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.