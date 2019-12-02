Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9500 - 23,9700 грн/доллар, евро 26,3857 - 26,4077 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3727 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9500 23,9700 EUR/UAH 26,3857 26,4077 RUB/UAH 0,3720 0,3727

Напомним, 29 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9600 - 23,9900 грн/доллар, евро 26,3638 - 26,3890 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 ноября 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 184,00 млн долларов, что на 64 млн долларов больше, чем неделей ранее (120,00 млн долларов).

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.