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Курс немного снизился на межбанке

Новости » Финансы     29.11.2019 - 17:45
Курс немного снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар находится на уровнях января 2016 года

Курс доллара на межбанке в продаже 29 ноября 2019 года снизился на 1 копейку до 23,99 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,38 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9600 - 23,9900 грн/доллар, евро 26,3638 - 26,3890 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9600

23,9900

EUR/UAH

26,3638

26,3890

RUB/UAH

0,3729

0,3735

Курс немного снизился на межбанке

Напомним, 28 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9800 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,3995 - 26,4144 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 29 ноября курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,06 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,52 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,88 (23,93 - 28 ноября), продажи - 24,16 (24,12 - 28 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 28 ноября), продажи - 26,52 (26,59 - 28 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,49 - 28 ноября), продажи 3,80 (3,81 - 28 ноября) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 27 ноября - 2398,2702 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Курс доллара упал до нового минимума с января 2016 года НБУ посоветовал, как снизить риски от колебаний валютного курса
Темы: Курс доллара
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