Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снизился после длительного роста

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 28,20 грн/доллар, курс в покупке до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,50 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1700 - 28,2000 грн/доллар, евро 32,4633 - 32,5066 грн/евро, российский рубль 0,4213 - 0,4221 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,2000

EUR/UAH 32,4633 32,5066

RUB/UAH 0,4213 0,4221

Напомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,2200 - 28,2650 грн/доллар, евро 32,5235 - 32,5735 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,27 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 2827,0148 гривен за 100 долларов (+14,8015 гривен).