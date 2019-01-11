Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився після тривалого зростання

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 28,20 грн/долар, курс купівлі до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,50 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 32,4633 - 32,5066 грн/євро, російський рубль 0,4213 - 0,4221 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,2000

EUR/UAH 32,4633 32,5066

RUB/UAH 0,4213 0,4221

Нагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2650 грн/долар, євро 32,5235 - 32,5735 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 2827,0148 гривень за 100 доларів (+14,8015 гривень).