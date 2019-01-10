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Курс доллара замедлил рост на межбанке

Новости » Финансы    10.01.2019 - 17:46
Курс доллара замедлил рост на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке вырос на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 10 января 2019 года вырос на 10 копеек до 28,26 грн/доллар, курс в покупке до 28,22 грн/доллар. Курс евро вырос на 13 копеек 32,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2200 - 28,2650 грн/доллар, евро 32,5235 - 32,5735 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,2200     28,2650

EUR/UAH     32,5235     32,5735

RUB/UAH     0,4192       0,4201

Курс доллара замедлил рост на межбанке

Напомним, 9 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,1350 - 28,1650 грн/доллар, евро 32,4085 - 32,4432 грн/евро, российский рубль 0,4205 - 0,4213 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,27 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 2827,0148 гривен за 100 долларов (+14,8015 гривен).

Справочное значение курса доллара на 10 января составило 28,27 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2752 гривен за доллар, что на 16 копеек выше, чем установленный 9 января (28,1193 гривен за доллар).

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара на межбанке замедлил рост
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