Курс доллара растет третий день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,48 гривен за доллар. Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,4846 гривен за 1 доллар (+0,1418 грн). При этом курс доллара на 21 февраля составляет: 28,3428 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,32 гривен за евро.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели при сохранении эскалации ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,6/28,8 грн.