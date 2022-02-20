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Как изменится курс доллара и от чего это зависит: прогноз аналитика на неделю

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Украина, Воскресенье 20 февраля 2022 08:51
Как изменится курс доллара и от чего это зависит: прогноз аналитика на неделю Фото: курс доллара может вырасти до 28,7 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели при сохранении эскалации ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,6/28,8 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на фоне усиления политических рисков на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,88 до 28,30 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,04/28,06 до 28,36/28,38 грн (+1,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,91/28,14 до 28,23/28,49 грн (+1,1%/+1,3%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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