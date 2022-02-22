Міжбанк відкрився стрибком курсу. Долар коштує дорожче 29 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 46 копійок до 29,07 гривень за долар, курс в покупці до 29,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 41 копійку до 32,83 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 29,0500 - 29,0700 грн/долар, євро 32,8148 - 32,8374 грн/євро, російський рубль 0,3622 - 0,3627 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,48 гривень за долар. Курс зріс на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня при збереженні ескалації очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,6/28,8 грн.