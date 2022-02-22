ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міжбанк відкрився стрибком курсу. Долар коштує дорожче 29 гривень

Новость на русском →
Україна, Вівторок 22 лютого 2022 10:09
Міжбанк відкрився стрибком курсу. Долар коштує дорожче 29 гривень Фото: курс долара виріс на 46 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 46 копійок до 29,07 гривень за долар, курс в покупці до 29,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 41 копійку до 32,83 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 29,0500 - 29,0700 грн/долар, євро 32,8148 - 32,8374 грн/євро, російський рубль 0,3622 - 0,3627 грн/рубль.

Міжбанк відкрився стрибком курсу. Долар коштує дорожче 29 гривень

Нагадаємо, 21 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5950 - 28,6150 грн/долар, євро 32,4067 - 32,4293 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,48 гривень за долар. Курс зріс на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня при збереженні ескалації очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,6/28,8 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі