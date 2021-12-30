Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в останній торговий день року

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 30,81 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Згідно з графіком, який оприлюднив НБУ , сьогодні - останній торговий день на валютному ринку у 2021 році.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 30,7912 - 30,8111 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар. Курс впав на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.