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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в останній торговий день року

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 10:18
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в останній торговий день року Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 30,81 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 30,7912 - 30,8111 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в останній торговий день року

Згідно з графіком, який оприлюднив НБУ, сьогодні - останній торговий день на валютному ринку у 2021 році.

Нагадаємо, 29 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2150 - 27,2350 грн/долар, євро 30,8808 - 30,9008 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар. Курс впав на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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