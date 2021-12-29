Курс доллара снижается третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар. Курс упал на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на таком уровне: 27,2077 гривен за 1 доллар (-0,0158 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 27,2235 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,19 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,71 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.