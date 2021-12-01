Межбанк открылся ростом курса доллара в первый день месяца

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,18 гривен за доллар, курс в покупке до 27,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,86 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,1600 - 27,1800 грн/доллар, евро 30,8401 - 30,8628 грн/евро, российский рубль 0,3672 - 0,3676 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с конца июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,21 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.