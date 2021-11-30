НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с конца июля

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,21 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на таком уровне: 27,2142 гривен за 1 доллар (+0,0403 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 27,1739 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с июля. Выше курс был только 22 июля - 27,2405 гривен за доллар. Скриншот (bank.gov.ua)