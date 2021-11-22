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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку тижня

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 10:13
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку тижня Курси валют на відкритті міжбанку 22 Листопада 2021 року. Долар коштує 26,64 гривень
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 29,99 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 29,9741 - 29,9966 грн/євро, російський рубль 0,3620-0,3626 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку тижня

Нагадаємо, 19 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5500 - 26,5700 грн/долар, євро 30,0307 - 30,0533 грн/євро, російський рубль 0,3613 - 0,3618 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці. Національний банк України (НБУ) на 22 Листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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