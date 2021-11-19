Курс доллара вырос до максимума за 1,5 месяца
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,56 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 26,5694 гривен за 1 доллар (+0,1267 грн). При этом курс доллара на 19 ноября составляет 26,4427 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 1,5 месяца. Выше курс был только 5 октября 26,5722 гривен за доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар, курс в покупке до 26,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.