Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,56 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 26,5694 гривен за 1 доллар (+0,1267 грн). При этом курс доллара на 19 ноября составляет 26,4427 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 1,5 месяца. Выше курс был только 5 октября 26,5722 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)