Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,67 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,6516 - 30,6714 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3685 грн/рубль.
Напомним, 21 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1850 - 27,2050 грн/доллар, евро 30,6456 - 30,6681 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3678 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.