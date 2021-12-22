Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,67 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.