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Курс доллара упал после длительного роста

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 16:18
Курс доллара упал после длительного роста Фото: курс доллара упал на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 декабря установлен на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (-0,0248 грн). При этом курс доллара на 21 декабря составляет: 27,2846 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал после длительного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после непрерывного роста в течение трех дней подряд.

Курс доллара упал после длительного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.

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