Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,72 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

На 20 декабря 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс до отметки 27,24 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар прибавил 5 копеек. Американская валюта существенно отыграла падение, которое было на прошлой неделе.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.