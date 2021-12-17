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Доллар продолжает расти: НБУ снова поднял официальный курс

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 16:29
Доллар продолжает расти: НБУ снова поднял официальный курс Фото: доллар продолжает расти (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2021 года поднял официальный курс до 27,24 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар прибавил 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 27,2483 гривен за 1 доллар (+0,0554). При этом курс доллара на 17 декабря составляет: 27,1929 гривен за 1 доллар.

Доллар продолжает расти: НБУ снова поднял официальный курс

Фото: курс валют на 20 декабря

Таким образом, доллар уже третий день подряд будет уверенно держаться выше 27 гривен.

Доллар продолжает расти: НБУ снова поднял официальный курс

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

На открытии межбанка доллар по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на три копейки - до 27,22 гривен. Менее чем за час до окончания торгов курс находится на уровне 27,28 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные изданием банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом он будет зависеть сразу от нескольких факторов.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках".

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