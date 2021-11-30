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Межбанк открылся ростом курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс в покупке до 27,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 30,94 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 30,9254 - 30,9480 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Напомним, 29 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,6835 - 30,7060 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил пятимесячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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