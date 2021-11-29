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Курс доллара вырос до максимума с конца июля

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 16:12
Курс доллара вырос до максимума с конца июля Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 27,1739 гривен за 1 доллар (+0,0706 грн). При этом курс доллара на 29 ноября составляет: 27,1033 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос до максимума с конца июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума за пять месяцев. Выше курс был только 23 июля - 27,1915 гривен за доллар.

Курс доллара вырос до максимума с конца июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,57 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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