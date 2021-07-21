Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,02 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2100 - 27,2300 грн/доллар, евро 31,9989 - 32,0224 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 20 июля закрылись в диапазоне: 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 32,0089 - 32,0324 грн/евро, российский рубль 0,3648 - 0,3652 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара вырос после четырехдневного падения. Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на таком уровне: 27,2205 гривен за 1 доллар (+0,0073 грн). При этом курс доллара на 20 июля составляет 27,2132 гривен за 1 доллар.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.