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Курс доллара вырос после четырехдневного падения

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Украина, Вторник 20 июля 2021 16:00
Курс доллара вырос после четырехдневного падения Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на таком уровне: 27,2205 гривен за 1 доллар (+0,0073 грн). При этом курс доллара на 20 июля составляет 27,2132 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос после четырехдневного падения

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение четырех дней подряд.

Курс доллара вырос после четырехдневного падения

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара перешел к росту на межбанке. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,07 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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