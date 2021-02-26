Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,93 гривен за доллар, курс в покупке до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 33,89 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9150 - 27,9300 грн/доллар, евро 33,8779 - 33,8958 грн/евро, российский рубль 0,3747 - 0, 3751 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 27,9492 гривен за 1 доллар (+0,0516 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет: 27,8976 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.