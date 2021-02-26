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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,93 гривень за долар, курс купівлі до 27,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 26 копійок до 33,89 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9150 - 27,9300 грн/долар, євро 33,8779 - 33,8958 грн/євро, російський рубль 0,3747 - 0, 3751 грн/рубль.

Нагадаємо, 25 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8900 - 27,9050 грн/долар, євро 34,1345 - 34,1529 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3779 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 27,9492 гривень за 1 долар (+0,0516 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить: 27,8976 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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