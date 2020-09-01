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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 10:42
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 27,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,59 гривень за долар, курс купівлі до 27,57 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,01 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,5700 - 27,5900 грн/долар, євро 32,9957 - 33,0197 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3745 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,5700

27,5900

EUR/UAH

32,9957

33,0197

RUB/UAH

0,3741

0,3745

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 31 серпня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,5400 - 27,5700 грн/долар, євро 32,8414 - 32,8772 грн/євро, російський рубль 0,3709 - 00,3715 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,56 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

За прогнозом аналітик групи ICU, на валютному ринку на цьому тижні не очікується особливих змін. Курс гривні буде коливатися знову недалеко від рівня 27,5 грн/долар.

Як зазначив голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин, в серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженої роботі валютного ринку. Завдяки цьому Національний банк відновив викуп надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.

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