Межбанк открылся ростом курса доллара

Доллар торгуется ниже уровня 27 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,96 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,45 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9450 - 26,9650 грн/доллар, евро 30,4289 - 30,4515 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3793 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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26,9450
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26,9650
|
EUR/UAH
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30,4289
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30,4515
|
RUB/UAH
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0,3786
|
0,3793
Отметим, 7 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4922 - 30,5262 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Согласно прогнозу аналитиков, до конца текущей недели диапазон курса будет находиться в коридоре 26,70-27,10 гривен/доллар.
Напомним, международные резервы Украины в июне 2020 года выросли до 28,5 млрд долларов благодаря кредиту МВФ.