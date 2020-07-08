Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,96 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,45 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9450 - 26,9650 грн/доллар, евро 30,4289 - 30,4515 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3793 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9450 26,9650 EUR/UAH 30,4289 30,4515 RUB/UAH 0,3786 0,3793

Отметим, 7 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4922 - 30,5262 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу аналитиков, до конца текущей недели диапазон курса будет находиться в коридоре 26,70-27,10 гривен/доллар.

Напомним, международные резервы Украины в июне 2020 года выросли до 28,5 млрд долларов благодаря кредиту МВФ.