Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 26,96 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,45 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9450 - 26,9650 грн/долар, євро 30,4289 - 30,4515 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3793 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9450 26,9650 EUR/UAH 30,4289 30,4515 RUB/UAH 0,3786 0,3793

Відзначимо, 7 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар, що на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, до кінця поточного тижня діапазон курсу буде перебувати в коридорі 26,70-27,10 гривень/долар.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в червні 2020 року зросли до 28,5 млрд доларів завдяки кредиту МВФ.