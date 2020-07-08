Эксперты дали прогноз курса доллара до конца недели

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс зафиксируется около уровня 27 гривен

До конца текущей недели диапазон курса будет находиться в коридоре 26,70-27,10 гривен/доллар. После реакции рынка на отставку главы НБУ Якова Смолия ситуация стабилизируется.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказали в "ОТП Банке".

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович также считает, что на этой неделе стоит ожидать успокоения ситуации и, соответственно, стабилизацию курса гривны на уровне чуть выше 27 гривен/доллар.

"Учитывая, что команда НБУ продолжает работу в прежнем составе, особых изменений в политике относительно валютного рынка мы не ожидаем. С успокоением ситуации вокруг смены главы НБУ валютный рынок тоже успокоится и с помощью интервенций НБУ сбалансируется на уровне выше 27 гривен/доллар", - полагает Тарас Котович.

Внезапная отставка главы Нацбанка Якова Смолия на прошлой неделе стала одной из причин резкого ослабления курса гривны. Чтобы смягчить давление, Нацбанк в прошлый четверг продал свыше 150 млн долларов.

На этой неделе, в понедельник-вторник, торги на межбанке пока шли в тренде укрепления гривны. Предложение превалировало над спросом. Это позволило Нацбанку выкупить излишки валюты с рынка, не дав доллару резко обвалиться.

"В понедельник межбанк открылся ростом и сразу же повалился вниз, так как не встретил спроса со стороны клиентов и рынок упал к 27,00-05 гривен/доллар. Во вторник укрепление гривны продолжилось с выкупами НБУ. Спрос довольно слабый. Возможно, что-то изменится в среду после погашения ОВГЗ в размере 6,3 млрд гривен и выплаты купонов", - сказали РБК-Украина в "ОТП Банке".

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 7 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,94 гривен за доллар.

Отметим курс доллара начал снижаться в пятницу, 3 июля, благодаря интервенциям НБУ.