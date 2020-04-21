Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке - 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0900 - 27,1200 грн/доллар, евро 29,3682 - 29,4007 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0900 27,1200 EUR/UAH 29,3682 29,4007 RUB/UAH 0,3552 0,3558

Напомним, 16 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0600 - 27,0900 грн/доллар, евро 29,4602 - 29,4901 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3669 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,07 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 27,0774 гривен за 1 доллар (-0,1248 грн). При этом курс доллара на 17 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне: доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

Напомним, согласно прогнозу консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", средний курс в 2020 году составит 28,85 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар.