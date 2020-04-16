Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,32 гривен за доллар, курс в покупке - 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,73 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2800 - 27,3200 грн/доллар, евро 29,6888 - 29,7323 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3658 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2800 27,3200 EUR/UAH 29,6888 29,7323 RUB/UAH 0,3649 0,3658

Напомним, 15 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2600 - 27,2900 грн/доллар, евро 29,6316 - 29,6642 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3656 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,2219 гривен за 1 доллар (+0,1320 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет 27,0899 гривен за 1 доллар.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

Отметим, по данным опроса КМИС, в апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине.