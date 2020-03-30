ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Экономика     30.03.2020 - 10:40
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дороже 28 гривен, евро - дороже 31 гривны

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,15 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 31,15 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0800 - 28,1500 грн/доллар, евро 31,0761 - 31,1536 грн/евро, российский рубль 0,3500 - 0,3510 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,0800

28,1500

EUR/UAH

31,0761

31,1536

RUB/UAH

0,3500

0,3510

Напомним, 27 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0600 - 28,1200 грн/доллар, евро 30,8856 - 30,9488 грн/евро, российский рубль 0,3542 - 0,3552 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 28,183 гривен за 1 доллар (+0,0449 грн). При этом курс доллара на 27 марта составляет 28,1381 гривен за 1 доллар.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 грн.

НБУ на 30 марта поднял курс доллара до максимума в этом году Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь