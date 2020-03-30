Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дороже 28 гривен, евро - дороже 31 гривны

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,15 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 31,15 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0800 - 28,1500 грн/доллар, евро 31,0761 - 31,1536 грн/евро, российский рубль 0,3500 - 0,3510 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0800 28,1500 EUR/UAH 31,0761 31,1536 RUB/UAH 0,3500 0,3510

Напомним, 27 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0600 - 28,1200 грн/доллар, евро 30,8856 - 30,9488 грн/евро, российский рубль 0,3542 - 0,3552 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 28,183 гривен за 1 доллар (+0,0449 грн). При этом курс доллара на 27 марта составляет 28,1381 гривен за 1 доллар.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 грн.