ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     27.03.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара піднявся вище 28 гривень, євро коштує дорожче 31 гривні

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 27 березня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 31,14 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2600 грн/долар, євро 31,1122 - 31,1453 грн/євро, російський рубль 0,3629 - 0,3635 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2300

28,2600

EUR/UAH

31,1122

31,1453

RUB/UAH

0,3629

0,3635

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 26 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 30,9441 - 30,9770 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 березня встановлено на такому рівні: 28,1381 гривень за 1 долар (+0,1829 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить 27,9552 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.

НБУ на 27 березня підняв курс долара до максимуму з початку року Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся