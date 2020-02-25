Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,65 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5100 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,6330 - 26,6523 грн/евро, российский рубль 0,3761 - 0,3768 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5100 24,5300 EUR/UAH 26,6330 26,6523 RUB/UAH 0,3761 0,3768

Напомним, 24 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в в диапазоне 24,4900 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,5721 - 26,5968 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 24,4995 гривен за 1 доллар (+0,0465 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет 24,4530 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 125,00 млн долларов, что на 40,5 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Аналитики ожидают в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн.