НБУ на 25 февраля повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 24,4995 гривен за 1 доллар (+0,0465 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет 24,4530 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 24 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,51 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 февраля справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 февраля (24,45 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 24 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 26,56 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,27 - 21 февраля), продажи - 24,49 (24,49 - 21 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 21 февраля), продажи - 26,56 (26,53 - 21 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,52 - 21 февраля), продажи 3,86 (3,87 - 21 февраля) грн за 10 рублей.