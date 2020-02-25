Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 25 лютого 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,53 гривень за долар, курс в покупці до 24,51 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 6 копійок до 26,65 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5100 - 24,5300 грн / долар, євро 26,6330 - 26,6523 грн / євро, російський рубль 0,3761 - 0,3768 грн / рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5100 24,5300 EUR/UAH 26,6330 26,6523 RUB/UAH 0,3761 0,3768

Нагадаємо, 24 лютого 2020 року торги по долару на міжбанківському валютному ринку відкрилися в в діапазоні 24,4900 - 24,5200 грн / долар, євро 26,5721 - 26,5968 грн / євро, російський рубль 0,3737 - 0,3743 грн / рубль .

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 24,4995 гривень за 1 долар (+0,0465 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить 24,4530 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 лютого 2020 роки купив на міжбанківському валютному ринку 125,00 млн доларів, що на 40,5 млн доларів менше, ніж тижнем раніше.

Аналітики очікують протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,2 / 24,4 грн.