Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дороже 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже вырос на 5 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс в покупке до 24,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копейки до 26,88 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0700 - 24,1000 грн/доллар, евро 26,8560 - 26,8811 грн/евро, российский рубль 0,3904 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0700 24,1000 EUR/UAH 26,8560 26,8811 RUB/UAH 0,3904 0,3913

Напомним, 15 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0300 - 24,0500 грн/доллар, евро 26,7982 - 26,8261 грн/евро, российский рубль 0,3909 - 0,3915 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 23,9821 гривен за 1 доллар (-0,0436 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет 24,0257 гривен за 1 доллар.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк проводит политику плавающего курса гривны к доллару, и в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.