Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дорожче 24 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу виріс на 5 копійок до 24,10 гривень за долар, курс купівлі до 24,07 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 26,88 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0700 - 24,1000 грн/долар, євро 26,8560 - 26,8811 грн/євро, російський рубль 0,3904 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0700 24,1000 EUR/UAH 26,8560 26,8811 RUB/UAH 0,3904 0,3913

Нагадаємо, 15 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0300 - 24,0500 грн/долар, євро 26,7982 - 26,8261 грн/євро, російський рубль 0,3909 - 0,3915 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 23,9821 гривень за 1 долар (-0,0436 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить 24,0257 гривень за 1 долар.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк проводить політику плаваючого курсу гривні до долара, та в 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися.