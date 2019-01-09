Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар вырос на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 28,13 грн/доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1000 - 28,1300 грн/доллар, евро 32,2110 - 32,2426 грн/евро, российский рубль 0,4188 - 0,4195 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1000 28,1300

EUR/UAH 32,2110 32,2426

RUB/UAH 0,4188 0,4195

Напомним, 8 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0250 - 28,0550 грн/доллар, евро 32,0521 - 32,0836 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,02 грн/доллар, что на 32 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 2802,3739 гривен за 100 долларов (+31,4339 гривен).