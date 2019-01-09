Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,10 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1000 - 28,1300 грн/долар, євро 32,2110 - 32,2426 грн/євро, російський рубль 0,4188 - 0,4195 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1000 28,1300

EUR/UAH 32,2110 32,2426

RUB/UAH 0,4188 0,4195

Нагадаємо, 8 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0250 - 28,0550 грн/долар, євро 32,0521 - 32,0836 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,02 грн/долар, що на 32 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 січня встановлено на такому рівні: 2802,3739 гривень за 100 доларів (+31,4339 гривень).