ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси    08.01.2019 - 10:44
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар виріс на 14 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 14 копійок до 27,94 грн/долар, курс купівлі до 27,89 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 40 копійки до 31,96 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8900 - 27,9400 грн/долар, євро 31,9117 - 31,9661 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4156 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8900    27,9400

EUR/UAH     31,9117    31,9661

RUB/UAH     0,4145       0,4156

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 4 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7850 - 27,8050 грн/долар, євро 31,5387 - 31,5614 грн/євро, російський рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,51 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 2751,1682 гривень за 100 доларів (-17,6582 гривень).

НБУ значно підвищив курс євро Курс долара виріс на міжбанку
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся