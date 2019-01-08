Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: колаж (Pixabay)

Долар виріс на 14 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 14 копійок до 27,94 грн/долар, курс купівлі до 27,89 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 40 копійки до 31,96 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8900 - 27,9400 грн/долар, євро 31,9117 - 31,9661 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4156 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8900 27,9400

EUR/UAH 31,9117 31,9661

RUB/UAH 0,4145 0,4156

Нагадаємо, 4 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7850 - 27,8050 грн/долар, євро 31,5387 - 31,5614 грн/євро, російський рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,51 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 2751,1682 гривень за 100 доларів (-17,6582 гривень).