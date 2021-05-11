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Межбанк открылся падением курса доллара

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 10:28
Межбанк открылся падением курса доллара Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс в покупке до 27,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вынос на 8 копеек до 32,57 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,6700 - 27,6900 грн/доллар, евро 33,5526 - 33,5768 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3736 грн/рубль.

Межбанк открылся падением курса доллара

Напомним, торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,6264 - 33,6506 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели курс доллара сохранит свою текущую динамику. Доллар будет торговать в диапазоне 27,70-27,90 гривен.

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