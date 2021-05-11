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Міжбанк відкрився падінням курсу долара

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 10:28
Міжбанк відкрився падінням курсу долара Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,69 гривень за долар, курс в покупці до 27,67 гривень за долар. Курс євро у продажу винос на 8 копійок до 32,57 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6700 - 27,6900 грн/долар, євро 33,5526 - 33,5768 грн/євро, російський рубль 0,3730-0,3736 грн/рубль.

Міжбанк відкрився падінням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,6264 - 33,6506 грн/євро, російський рубль 0,3758-0,3762 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлено на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.

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